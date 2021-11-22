KKTC’de FETÖ operasyonu: Aralarında halen görevde bulunan askerler de var!
Aralarında halen görevde bulunan 11 muvazzaf asker ile 3 eski askeri okul öğrencisinin de bulunduğu şahısların yakalanması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve birçok ilde devam ediyor.
Balıkesir merkezli 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde FETÖ'nün Silahlı Kuvvetlerdeki gizli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ ile irtibatı belirlenen, örgüt mensuplarınca ankesörlü hatlardan aranan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
11 muvazzaf ile 3 eski askeri okul öğrencisinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 14 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 30 adreste arama yaptı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.