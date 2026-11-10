KKTC'de Başbakan'dan Cumhurbaşkanı'na federasyon resti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs meselesinde federasyon temelinde yürüttüğü müzakere arayışına ve önerilerine sert tepki gösterdi. Üstel, "Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması çağrısına destek verdiklerini belirten Üstel, anavatan Türkiye ile bu hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Üstel'e göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin görev süresi dolmadan müzakerelerin yeniden başlamasını istiyor. Buna karşın Erhürman'ın dönüşümlü başkanlığın ilke olarak kabul edilmesi talebine dahi olumlu yanıt verilmediğini söyleyen Başbakan, Erhürman'ın "oyun değiştirici" diyerek masaya koyduğu son önerilerin de BM ve Rum lideri tarafından kabul edilmediğini savundu. Üstel, bu şartlarda federasyon temelinde yeni bir müzakere yolu aranmasını eleştirdi.

Üstel şu değerlendirmeyi yaptı: "BM Genel Sekreteri ile önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülen görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman'dan beklentimiz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü açıkça savunmasıdır. Gerisi nafiledir oyun değiştirici değil, Rum oyunlarına alet olmaktır. BM sayesinde oynanmakta olan Rum oyunu ancak Kıbrıs Türk halkının kurduğu devletin egemenliğini savunmakla değiştirilir, hala federasyon istemekle değil"

Rum tarafının tutumunu değiştirmenin yolunun federasyon arayışından değil, KKTC'nin egemenliğinin savunulmasından geçtiğini dile getiren Üstel, tüm siyasi partilerin Türkiye ile birlikte KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Geçiş kapılarında öncelik Haspolat olmalı

Kıbrıs'ta ilk geçiş kapısının 23 Nisan 2003'te UBP hükümeti döneminde açıldığını hatırlatan Üstel, iki halka somut yarar getirecek yeni geçiş noktalarına destek verdiklerini kaydetti. 9 Kasım'da gerçekleştirilen üçlü görüşmede Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının açılması konusunda varılan uzlaşıya değinen Başbakan, önceliğin Haspolat Kapısı'nın açılmasına verilmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, Pile-Yiğitler yolunun yapımını mütekabiliyet gereği Kıbrıs Türk halkının hakkı olarak niteledi. Adada gerçek bir güven ortamının oluşabilmesi için Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskı, engelleme ve izolasyonların son bulması gerektiğini de sözlerine ekledi.