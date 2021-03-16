  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC’de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu
Dünya

KKTC’de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği'nin kendilerini araması üzerine 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısını ülkede durdurduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:33:00 - 2021-03-16 17:35:30
KKTC’de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, şu ana kadar 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının KKTC’de kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca KKTC'de durduruldu

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Şu ana kadar 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının kullanımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) durduruldu.

"AB'den arayıp durdurmamızı istediler"

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu toplantısında, bugüne kadar bin 500 KKTC vatandaşına AstraZeneca aşısı yapıldığını belirtti. Üstel, "Dün akşam 21:00'de Avrupa Birliği’nden (AB) aradılar. (AstraZeneca aşısının kullanımını) durdurmamızı istediler, durdurduk" dedi.

AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden gönderdiği AstraZeneca aşısından 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı, 18 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde KKTC’ye ulaşmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu GKRY de aşının kullanımının önümüzdeki perşembe gününe kadar askıya alındığını açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Perdenin arkasında gizleniyor! İşte dünyayı yönetmek isteyen adam
Ekonomi

Perdenin arkasında gizleniyor! İşte dünyayı yönetmek isteyen adam

Dünyanın en zenginlerinin servetine servet katan adam Divesh Makan'ın ne internette doğru düzgün bir fotoğrafı var ne de bir Wikipedia sayfa..
Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...
Medya

Masumlar Apartmanı uyarısı: Eğer onun gibiyseniz...

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakteri ile gündeme gelen idrar kaçırma hastalığına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Uzmanlar hasta..
Türkiye’den flaş Rusya açıklaması! Söz konusu belgenin önemi
Dünya

Türkiye’den flaş Rusya açıklaması! Söz konusu belgenin önemi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun, ikili ve bölgesel düzeyde iş birliğini sürdürdüğünü belirtti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay