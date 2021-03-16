KKTC’de AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, şu ana kadar 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının KKTC’de kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca KKTC'de durduruldu

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle, aşının kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Şu ana kadar 22 ülkede kullanımı askıya alınan AstraZeneca aşısının kullanımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) durduruldu.

"AB'den arayıp durdurmamızı istediler"

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, bugün gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulu toplantısında, bugüne kadar bin 500 KKTC vatandaşına AstraZeneca aşısı yapıldığını belirtti. Üstel, "Dün akşam 21:00'de Avrupa Birliği’nden (AB) aradılar. (AstraZeneca aşısının kullanımını) durdurmamızı istediler, durdurduk" dedi.

AB’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden gönderdiği AstraZeneca aşısından 2 bin 500’er adet olmak üzere toplam 5 bin aşı, 18 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde KKTC’ye ulaşmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonu GKRY de aşının kullanımının önümüzdeki perşembe gününe kadar askıya alındığını açıklamıştı.