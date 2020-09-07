  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı
Aktüel

KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 21:53:20 -
KKTC'de askeri gemiler halkı selamladı

GİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri gemiler halkı selamladı.

Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz astsubay açık deniz eğitimleri icra eden ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) 1'inci sınıf öğrencilerini açık deniz eğitimleri kapsamında taşıyan TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) ve TCG Osmangazi (NL-125) gemileri, Girne Limanı önünden geçerek halkı çimariva ile selamladı.

2-15 Eylül tarihleri arasında icra edilecek eğitimlere katılan iki geminin personeli, saat 17.45'te güvertede sıralanarak Girne halkını selamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!
Gündem

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı...
Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

Tarihi keşif sonrası Türkiye'ye büyük müjde

Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalay bulunan doğal gaz keşfine ilişkin, Türkiye'nin doğal gaz ..
KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki
Gündem

KDP'den terör örgütü PKK'ya sert tepki

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) terör örgütü PKK’nın son dönemdeki eleştirilerine sert tepki göstererek, dünyada köleliğin sona erdiğini am..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı