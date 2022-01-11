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Ekonomi KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL olarak açıklandı
Ekonomi

KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL olarak açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde asgari ücret net 6 bin 90 TL olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 15:56:00 -
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 TL olarak açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücret belli oldu.

KKTC'de Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçilerin yetersiz işverenin ise gerekenin üzerinde bularak itiraz ettiği brüt 7 bin TL'lik asgari ücrette, nihai kararını verdi.

Bugün toplanan komisyonda, işveren tarafının reddettiği asgari ücret hükümet ve işçi tarafının onay vermesi ile oy çokluğuyla resmen kabul edildi.

KKTC'de buna göre, asgari ücret net 6 bin 90 TL, brüt 7 bin TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeni kararı, resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

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