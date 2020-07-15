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Aktüel

KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Yeniakit Publisher
2020-07-15 23:59:23 -
KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği koordinasyonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla programlar düzenlendi.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünce 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olanları anmak için Hala Sultan Camisi'nde "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Başçeri ve Töre, selamlama konuşması yaptı ve daha sonra sergiyi gezdi.

Sergi, bir hafta boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Daha sonra Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği öncülüğünde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına mevlit okutuldu.

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