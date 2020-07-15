KKTC'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni ve etkinlikler düzenlendi.

KKTC'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, başkent Lefkoşa'da bulunan Boğaz Şehitliği'ndeki anma töreniyle başladı.

Törene, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükelçi Başçeri'nin anıta çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

- "15 Temmuz tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir"

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi esaret altına almak isteyenlerin 40 yıldır beslediği, büyüttüğü FETÖ'nün gerçek yüzünün ortaya çıktığı 15 Temmuz 2016'nın karanlık cuma gecesinde yaşananları ve şehit olanları anmak için toplandıklarını söyledi.

Başçeri, "15 Temmuz tarihimizin en büyük direniş destanlarından biridir. O gece Türk milleti, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla iradesine, geleceğine ve devletine sahip çıkmıştır." dedi.



15 Temmuz'un aynı zamanda milli irade üzerindeki vesayet zincirlerinin kırılması açısından da milat olduğuna işaret eden Başçeri, 15 Temmuz'da Türk halkının meşru seçimlerin üzerinde başka hiçbir güç tanımayacağını tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.



Başçeri, hain darbe teşebbüsünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emir-komuta zincirine sadık kalan kahraman askerlerin ve halkın mücadelesinde 251 vatandaşın şehit olduğunu ve iki binden fazla vatandaşın da yaralandığını hatırlattı.

Büyükelçi Başçeri, şöyle devam etti:

"15 Temmuz gününü dört yıldır ülkemizde, aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimize ise sevgi ve minnet duygularımızı ifade etmek üzere 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak anıyoruz. Üzerinden geçen dört yıldan sonra bugün, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 gecesi yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi ve o mücadelede yaralanan gazilerimizi anmak üzere Boğaz Şehitliği’nde bir araya geldik. Sayın Başbakan Ersin Tatar'ın da bizimle birlikte burada olmasından onur duyuyoruz."

Kıbrıs'ta Türklüğün ortadan kaldırılmasına dur demek için 46 yıl önce canlarını hiç düşünmeden feda eden kahraman şehitlerin manevi huzurunda olduklarını ifade eden Başçeri, mücahit kardeşleriyle koyun koyuna yatan Mehmetçiğin bulunduğu bu alana 15 Temmuz'da hayatlarını kaybeden şehitlerin anısına 251 fidan diktiklerini kaydetti. Başçeri, bu imkanı verdiği için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına da teşekkür etti.

Başçeri, "20 Temmuz 1974'te Ada'da ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye’de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzu asla ödeyemeyiz." dedi.

Konuşmanın ardından 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Törenin sonunda Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri ve diğer katılımcılar, Boğaz Şehitliği'ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Öte yandan, Boğaz Şehitliği'nin karşısındaki alana, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 şehit için 251 yerli zeytin fidanı dikildi.