KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre’den Akit’e flaş açıklamalar! Türkiye olmasaydı bizi Gazze’ye çevirirlerdi

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gazze’de emperyalist ve siyonist zulmünün devam ettiğini dile getirerek, “Bölgede katliam maalesef devam ediyor. Türkiye güçlü olmasa bizim de başımızı aynısı gelirdi” dedi. akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulunan Töre, Genel Yayın Yönetmenimiz Murat Alan’a plâket takdim etti. akit Medya’ya başarılar dileyen Töre, medyanın tamamını Kıbrıs davasına sahip çıkmaya çağırdı. akit TV’de yayınlanan Gün Başlıyor programına da konuk olan Başkan Töre, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Barış Harekâtına değinen Töre, şunları dile getirdi:

Mutlu Barış Harekâtı

“Ben Kıbrıs Harekâtına ‘20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’ diyorum. Çünkü Kıbrıs halkına güveni, huzuru getiren harekâttır. Çok evreler yaşandı adada. Kıbrıs 1571’de Osmanlılar tarafından fethedildi. Biz o günden beri Kıbrıs’ta varız. 1878’de Osmanlı ordusu adadan çekilip yönetim İngilizlere bırakıldı ama biz orada kaldık. Çünkü İngiliz yönetimi geçiciydi. Ama İngilizler bunu istismar ederek adayı kendi sömürgesi haline getirdi. Osmanlı ise adaya geri dönemedi. Artık Kıbrıs Türkleri, Türk milleti adına orada nöbet tuttu. 50’nci yıl kutlamalarına 5 Azerbaycanlı milletvekili de katıldı. Çok coşkulu ve heyecanlıydılar. Dile kolay 50 yıl geçti ve Kıbrıs Türk halkı artık özgürdür, bağımsızdır, güven içerisinde yaşamaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk Cumhuriyeti vardır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve müthiş mesajlar verdi. ‘Artık federasyon sistemi kapanmıştır, artık iki devlet vardır’ dedi. Tek devlet olacaksa o Türk devleti olacaktır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısında da bulundu. Kendine ‘medeni, çağdaş’ diyen süper güçler Rum tarafına destek veriyorlar. Şimdi de İsrail’in safında yer alıyorlar. Başta Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkeler. Bunlar maalesef emperyalist, sömürgeci ülkeler. Bunlar maalesef Siyonizme destek veriyorlar ve bugün Gazze’de katliam maalesef devam ediyor. Bir alçaklık şeklinde devam ediyor. Bir de Netanyahu’yu kongrede ayakta alkışlıyorlar. Türkiye güçlü olmasa, Türk ordusu güçlü olmasa Kıbrıs’ta da bizim başımıza bunlar gelecekti. Bunun yanında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, herkesin kabul edebileceği bir isimdir. Biz Erdoğan’ın KKTC için yapmış olduğu vurgulamaların tamamına katılıyoruz.

Azerbaycan'dan tanıma atağı

“Diğer yandan, Azerbaycan Milli Meclisi bir dostluk grubu oluşturdu. Türkiye-KKTC dostluk grubu, Azerbaycan-Türkiye dostluk grubu, bunların hepsi bir olarak ülkemizi ziyaret ettiler. İşte en büyük milli bayramımız olan 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtında hem Türkiye hem de Azerbaycan dostluk gruplarından üyeler, resmi olarak KKTC’nin bu milli bayramına gelip katıldılar ve onlar da destek verdiler, heyecan duydular. Bunlar güzel şeyler. Cumhurbaşkanı’mız, Başbakanı’mız, heyetler Azerbaycan’a gidip geliyorlar. Öyle ümit ediyorum yakın zamanda, belki de 2025 yılında bir tanınma da gündeme gelecektir. İnşallah diğer Türk Cumhuriyetlerinde de bu meydana gelir. Azerbaycan, diğer Türk Cumhuriyetlerine açılan bir kapı gibidir. Azerbaycan şimdiden bu işin bayraktarlığını üstlenmiştir. Arkası gelecektir. Pakistan da aynı şekilde çok yakın ilgi ve alaka göstermektedir. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Diasporamız giderek güç kazanacaktır. Türk devletleri teşkilatlarının kurulması bile büyük bir heyecan oluşturmuştur.

Maraş daha da gelişecek

“Kapalı Maraş’ta 3 cadde açık. Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat şeklinde bir karar alındı. Orada malı olduğunu iddia edenlerin başvurmaları için. Orada bir mescid ibadete açıldı. Deniz sahilinin belirli bir kısmı açıldı. Yine aynı şekilde plajları açıldı. Millet Bahçesi yapıldı. Kamu yararına daha fazla binanın açılması gerektiğini düşünüyorum. Oranın sivil nüfusa da açılması gerekir. Toprağı zaten KKTC vatandaşına satıyorsa bir sorun yok. Ama orada bazı Yahudiler, KKTC vatandaşı olmuşsalar sınırsız toprak alma hakkına sahiptir. Başka ülkelerin vatandaşlarına daha sınırlı ölçüde satış yapılıyor. Türkiye bizim her şeyimizdir onsuz KKTC olmaz. Bizim için büyük olan BM değil Türkiye’dir. Türkiye, Türk dünyasının büyük ağabeyidir. Azerbaycan da inşallah bizi tanıyacaktır.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO