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KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı

KKTC İçişleri Bakanlığı, KKTC’deyken Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullanan ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen Barbarso Şansal hakkında verdiği ülkeye giriş yasağını kaldırdı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:32
KKTC küfürbaz Şansal'a 'kapıyı' açtı

KKTC İçişleri Bakanlığı, KKTC’deyken Türkiye’ye yönelik küstah ifadeler kullanan ve sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen Barbarso Şansal hakkında verdiği ülkeye giriş yasağını kaldırdı.

KKTC'den sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye’ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bir grup tarafından tartaklanmıştı. Türkiye’ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı.

Sınır dışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ''Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC'ye açtığı davaları geri çekti'' diye konuştu.

KKTC medyasına konuşan Şansal da KKTC'nin kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada'ya KKTC'den değil Rum Kesimi'nden giriş yapacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:32
  1. İstanbul
  2. KKTC
  3. Barbaros Şansal
  4. KKTC İçişleri Bakanlığı

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  • Seren Seren 32 dk önce
    Küfür lü konuşmadı akp yi eleştirdi diye linç ettiler bunu siz çok iyi bilirsiniz
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