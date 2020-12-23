KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi, IALA üyesi oldu

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Limited Şirketi, Uluslararası Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği (IALA) üyesi oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu ay gerçekleştirilen IALA konsey toplantısında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün önerisi ve aktif çalışmasıyla KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmelerinin üyeliği, ev sahibi ülke Fransa ile Kore, Brezilya, İngiltere, Avusturalya, İspanya, Şili, Çin, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hindistan, Singapur, İtalya, Japonya, Güney Afrika, Malezya, Hollanda, Norveç, Fas, Kanada, İsveç ve ABD tarafından IALA üyesi 87 ülke, bağlı üyeler ve şirketler adına onaylandı.

Fransa ev sahipliğindeki organizasyonun resmî sitesinde, söz konusu üyeliğin ardından KKTC'nin sınırları gösterildi.

Bu kapsamda KKTC Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Limited Şirketi, ülke adı olarak organizasyona endüstriyel üye olarak kabul edilip KKTC adına sertifikalandırıldı.