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Eğitim KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Taban puanları, üniversite adaylarının almış oldukları puanlar ile hangi üniversitelerin, hangi bölümlerine gireceklerini belirler. Peki, KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 11:13:00 -
KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Üniversite için YKS sınavına girmek ve hedeflenen üniversitenin taban puanını almak gerekiyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

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YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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