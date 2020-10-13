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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:20:45 -
KKTC Cumhurbaşkanı'nı sosyal medyadan tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı sosyal medya üzerinden video yayınlayarak tehdit ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya yönelik, tehdit içeren başlıkla yayınladığı videoya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, videoda görünen kişinin Yılmaz Ecevit K. olduğunu ve Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Tutarsız davranışlarda bulunduğu öğrenilen şüpheliye ait cep telefonu ve sim kart ile telefona takılı hafıza kartına el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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