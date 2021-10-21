  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alayı faizci çıktı! Merkez Bankası'nın kararı sonrası kafayı çıkardılar

İP’li isim kazan kaldırdı! 'Babacan ve Davutoğlu bizi kullanıyor'

Fatih Erbakan'dan Paris İklim Anlaşması'na tepki: Asıl gaye bu

Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Ulusal para birimleri kullanılabilir

Seçimlere 1 gün kala gözaltına alınmıştı! Eski cumhurbaşkanı cezaevinde görüntülendi

Pfizer-BioNTech sonuçları açıkladı... İşte 3. doz aşının etkinlik oranı

Emine Erdoğan hakkındaki iddialar yalanlandı

Türkiye'den stratejik bölgede kritik adım! Harekete geçildi

Diyanet, sapkınların ilişkisini normalleştirenlerin hedefinde! Laikçi medyada ‘baldız, zina ve fetva’ sahtekarlığı
Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Maraş resti
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Maraş resti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta Maraş’ın açılmasının ekonomi ve turizm açısından KKTC’ye faydaları olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 23:56:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Maraş resti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,, Türkiye’deki temasları kapsamında Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nin Tarihi Türk Ocağı Salonu’nda "Avrasya Hizmetleri Ödülleri 2021"e katılarak konuşma yaptı.

Osmanlı’nın 1571’de Kıbrıs’ı fethettiğini anımsatan Tatar, "Maraş ata toprağıdır." diye konuştu.

Osmanlı'nın fethin ardından Maraş'ta ilk olarak vakıflar kurduğunu ancak İngiltere yönetimi döneminde buradaki vakıf mallarının Rumlara peşkeş çekildiğini söyleyen Tatar, kentin, 1974 öncesi de Akdeniz'in en fazla turist ağırlayan bir tatil beldesi olduğunu hatırlattı.

Tatar şöyle devam etti:

"Maraş'ın açılma zamanının geldiğini haykırınca büyük bir rağbet gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle o Kapalı Maraş, açılmış bir Maraş olarak KKTC hükûmetinin bir itici gücü olarak orada duruyor. Bir kere ekonomik bakımdan, bir kere turizm bakımından ve siyasal anlamda da bu iki devletli politikayı artık gündeme getirdikten sonra Maraş açılımıyla daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir KKTC ve Türkiye ile iş birliğiyle daha haysiyetli, bize yakışan bir siyasettir."

"Halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır, işte Kıbrıs’ta da bu vardır"

Kıbrıs’ın kendi geleceğini tayin etmesine ilişkin konuşan Tatar, "İnsan hakları denildiğinde halkların kendi kaderini tayin hakkı vardır. İşte Kıbrıs’ta da bu vardır." şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin garantörlüğünde kendi halkı, devleti, devlet kurumlarıyla kendi kaderini tayin için yıllardır mücadele verdiğini kaydeden Tatar, "Kıbrıs'ta bu gerçeklerin kökleşmesinin dünya tarafından da kabul edilmesi gerektiğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. Aksine 1974 öncesine dönüş Kıbrıs’ta çatışmayı da kavgayı da huzursuzluğu da her türlü kargaşayı da geri getirecek bir potansiyele sahiptir.” ifadesini kullandı.

Tatar şunları kaydetti:

“Benim yolum bizlerin yoludur. Benim yolum Türklük yoludur. Benim yolum Kıbrıs Türk halkının bekası, KKTC’nin güçlenmesi, büyük Türk dünyasında Türk dünyasının bir parçası olarak Türkiye ile iş birliği içinde bize yakışan bir şekilde bağımsız, özgür ve onurlu bir şekilde KKTC’nin yaşam mücadelesinin taçlandırılması içindir. “

Tatar konuşmasının ardından kendisine takdim edilen "Kazak Şapanı" adlı geleneksel elbiseyi giydi.

Eko Avrasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de Türkiye ile Türk dünyası arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal iş birliği ile dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, Türkiye'nin tanıtım konusunda kamu diplomasisi alanında adımlar attıklarını kaydetti.

Eren, "Eko Avrasya olarak bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak kamu ve ekonomi diplomasisi alanında yaklaşık 40 ülkede gerçekleştirmiş faaliyetler her kesim tarafından takdirle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Tatar, törende Azerbaycan'ın Tovuz şehitlerinden Tümgeneral Polat Haşimov’un annesine çiçek ve plaket takdim etti. Ersin Tatar, şehide Allah’tan rahmet, annesine de sabırlar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat
Sağlık

Sizde de olabilir! Son 3 ayda 2 kez bu rahatsızlığı yaşayanlar dikkat

Migren, şiddetli baş ağrısı ataklarına sebep olur. Nörolojik bir hastalık olan migren konusunda doğru sanılan yanlışlar var. Peki migren ned..
Tüm dünyaya duyurdular! ‘İran’la çatışmak an meselesi’
Dünya

Tüm dünyaya duyurdular! ‘İran’la çatışmak an meselesi’

İsrail Finans Bakanı Avigdor Liberman, İran ile çatışmanın "an meselesi" olduğunu açıkladı.
Emine Erdoğan hakkındaki iddialar yalanlandı
Gündem

Emine Erdoğan hakkındaki iddialar yalanlandı

Sputnik’in YouTube kanalında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın atık toplama şirketi kuracağı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay