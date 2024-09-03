KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aliyev'le görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar görüşmede, Aliyev'i, Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) zaferi dolayısıyla tebrik etti.

Seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda yapıldığını ve Azerbaycan halkının iradesini ortaya koyduğunu belirten Tatar, yeni parlamento ile Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu kapsamında işbirliğinin başarıyla sürdürüleceğinden emin olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Şuşa'da düzenlenen zirvesine KKTC'nin davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti hatırlatan Tatar, KKTC'nin TDT ile ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği destek ve davetten dolayı Aliyev'e teşekkür etti.

Aliyev de tebrikler için Tatar'a teşekkür etti, KKTC'nin TDT kapsamındaki ilişkilerinin gelişmesine destek vereceğini ifade etti.

Azerbaycanlı seçmenler, 1 Eylül'de Milli Meclis üyelerini belirlemek için dün 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik Meclis için 990 aday yarışmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aliyev'in başkanı olduğu YAP, 68 sandalye ile parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olmuştu.