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Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 20:48:00 -
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Ersin Tatar'dan tebrik telefonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.

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