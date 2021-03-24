KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, tebrik etti.
AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede yeniden Genel Başkanlığa seçildi.
Ersin Tatar'dan tebrik telefonu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.