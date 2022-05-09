KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı Ünal Üstel'e verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi. Anayasaya göre, Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

Görevlendirmeyi, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 17.30'da Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa'nın 106. maddesinin 2'nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi." denildi.

15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması gerekiyor

Anayasa'nın 106 maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu'nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebileceğini" içeriyor. Anayasaya göre, Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

Hükümet 30 Nisan'da istifa etmişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.