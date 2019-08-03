KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan tuhaf 'Maraş' açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum basınına açıklamalar yaptı

Kapalı Maraş'ın açılması konusunda da açıklamalar yapan Akıncı, "Kapalı Maraş'ta ne yapacaksak, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk içinde olması lazım. BM ile çatışarak, anlaşmazlığa düşerek herhangi bir adım atılmaması lazımdır. Kıbrıs Türk tarafı sıkıntıya düşer. Yani orada bu kadar yıldır bir ölü kent var. Ne kadar süre daha böyle kalacak? Böyle kalmaması lazım. Ama açılış yöntemi bu mu olacak, BM kararlarına rağmen mi olacak? Ben, Kıbrıslı Türk lider olarak uluslararası hukuk ve BM çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.