KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, parti başkanlarıyla bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lideri ile yapacağı görüşme öncesi siyasi parti genel başkanlarıyla bir araya geldi. Akıncı, Rum tarafının hidrokarbon konusunda netleşmesini isterken, üçüncü ülkelere de çağrıda bulunarak bu konunun gerginlik değil işbirliği kaynağı olması için Rum tarafına sunulan önerinin iyi değerlendirilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 9 Ağustosta yapacağı görüşme öncesinde KKTC Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Toplantıya Halkın Partisi Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ankara’da olması nedeniyle katılmadı. Cumhurbaşkanı Akıncı ve Özersay yarın Cumhurbaşkanlığında baş başa görüşecek. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı yaklaşık bir buçuk saat sonra Parti başkanlarının da bulunduğu toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada görüşmeyi yapıcı olarak değerlendirdi. Akıncı, “Kapsamlı bir görüş alış verişinde bulunduk. 9 Ağustos Cuma günü, Rum Lider Anastasiadis ile yapacağımız görüşme öncesinde, görüşlerini dinledim. Yararlı bir görüş alış verişi olduğunu söyleyebilirim. Kendilerine teker teker teşekkür ediyorum” dedi.

“Siyasi eşitlik ve etkin katılımdan vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk tarafı olarak görüşmeye iyi niyetle gidileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ortaya koyduğumuz yapıcı anlayışı elbette bu toplantıda da sürdüreceğiz. Kıbrıs türk halkının bulunacak herhangi bir çözümde, adı ne isterse olsun, vazgeçilmezleri var. Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusudur. Bu konudaki hassasiyetimizin altını çizilmiştir. Parti liderleri benimle birlikte bu konunun anlaşılmasını arzu etmişlerdir” ifadelerini kullandı. Bu konuda Anastasiadis’in artık netleşmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bunun zamanının geldiğine işaret etti.

“Rum tarafı önerimize tekrar baksın”

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda hidrokarbon konusunun da değerlendirildiğini ve Rum tarafına sunulan önerinin yararlı ve yapıcı olduğu konusunda parti başkanlarının da hem fikir olduğunun altını çizdi. Akıncı, “Rum tarafı bu öneriyi iyi değerlendirmeden elinin tersi ile itti. Bu son derece yanlış bir davranış olmuştur. Bu öneriye bir kez daha ve yeniden bakılarında büyük yarar olduğu ortak kanaatimizdir. Aynı şekilde de üçüncü taraflara da bu çağrıyı yapıyoruz. Hidrokarbon konusunun Doğu Akdeniz’de bir gerginlik kaynağı olması yerine bir işbirliği kaynağı haline dönülmesi için onların da bu önerimize yardımcı olmaları gerektir” ifadelerini kullandı.

Sürecin artık ucu açık olmaması gerektiğini vurgulayan Akıncı, “Herhangi bir süreç eğer başlama noktasına gelirse, bunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin vurguladığı gibi, ve benim de defalarca altını çizdiğim gibi, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir süreç olmalıdır. Bu konunun da iyi anlaşılmasında yarar vardır. Değerli basın mensupları, 9 ağustostaki görüşmeden sonra sayın başkanlarla yeniden bir araya geleceğiz ve toplantının sonuçlarını değerlendireceğiz” diye konuştu.