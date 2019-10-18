KKTC Başbaşkanı Tatar: Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindi KKTC Başbakanı Tatar, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye'mizin güven içinde olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu. Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin Tatar, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Başbakan Tatar, "Barış Pınarı Harekatı'na YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkacağı, silahlarını teslim edeceği güvencesiyle 5 gün ara verilmiştir. Buraya Türkiye'nin kararlı davranışıyla gelindiği kesindir. Dileğimiz, terör örgütlerinin bölgeden temizlenmesi, Türkiye'mizin güven içinde olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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