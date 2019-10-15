0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki, hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyor." dedi.

15 Ekim 2019 Salı 08:14
KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nınBarış Pınarı Harekâtı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki, hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyor. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanındadır” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı’nın açıklamalarından üzüntü duyduklarını ifade etti.

‘Her zaman beraberiz’

KKTC halkının Barış Pınarı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Altun ise, bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde ciddi üzüntü yarattığını ifade etti.

'Kederimiz bir'

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar’a teşekkür eden Altun, “Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 08:14
  1. Ersin Tatar
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması
    1. KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı..
    2. Türk saatine yoğun ilgi! Yüzde 42 arttı
    3. İranlı vekilden 'YPG' tepkisi: Ne oldu..
    4. Memur alımı başvuruları Kamu personel..
    5. 15.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askeri
    7. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale..
    8. ABD Başkanı Trump ABC'nin Barış Pınarı..
    9. Başkan Erdoğan, Macron ile Barış..
    10. 'Adana Mutabakatı uyarınca Barış..
    11. Türkiye liderliğini sürdürdü
    12. 'Türkiye, Azerbaycan'la diaspora..
    13. Skandal olay sonrası Türkiye..
    14. ABD televizyonu, harekata ilişkin..
    15. ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye..
    16. Katalan siyasetçilere verilen cezaları..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı..
    18. Trump, Erdoğan ile görüşüp bunu talep..
    19. Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo..
    20. Finlandiya'daki Türk büyükelçiliğine..
    21. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    22. Terör örgütü yandaşları Almanya'da..
    23. Hamas: Türkiye sınırlarını korumada..
    24. ABD yönetiminden Türkiye'ye yaptırım..
    25. Endonezya'nın Sumatra Adası'nda deprem
    26. Trump, o görüntüleri yayınlayan kanala..
    27. Resmi Gazete'de yayımlandı... O..
    28. Adana'daki Patriotlara ilişkin..
    29. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar!
    30. Avrupa'da Türk büyükelçiliğine saldırı!
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!