KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nınBarış Pınarı Harekâtı’na yönelik açıklamalarına ilişkin, “Türkiye kamuoyu bilsin ki, hükümetin başındaki Ersin Tatar ve arkadaşları, Ulusal Birlik Partisi ve diğer milliyetçiler kesinlikle böyle düşünmüyor. Bizim için tek doğru yol, Türkiye ile birlikte hareket etmek, Türkiye ile omuz omuza ve müşterek olarak bu davayı yürütmektir. KKTC halkı Barış Pınarı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanındadır” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, Akıncı’nın açıklamalarından üzüntü duyduklarını ifade etti.

‘Her zaman beraberiz’

KKTC halkının Barış Pınarı Harekâtı’nda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, “Biz her zaman beraberiz. Ama maalesef böyle düşünmeyenler de var. Bunlarla mücadelemiz demokrasi içerisinde devam edecek. Yapacağımız çalışmalarla halkımızı doğru yönlendirerek bunların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Altun ise, bu meselenin hem Türkiye kamuoyu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde ciddi üzüntü yarattığını ifade etti.

'Kederimiz bir'

Bu konuda gösterdiği duruş ve verdiği mesajlar dolayısıyla Tatar’a teşekkür eden Altun, “Kaderimiz bir. Bize zarar verdiklerinde ilk gözlerini dikecekleri toplumun kim olduğunu gayet iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.