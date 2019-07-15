KKTC Başbakanı Tatar’dan 15 Temmuz mesajı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile yayınladığı mesajında, "Türkiye bugün, savunmasını güçlendirmek için S-400 füzelerini alabiliyorsa bu, demokrasi adına, milletin bekası için şehit düşerek darbecilere dur diyen şehitler, gaziler sayesindedir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı yayınladı. KKTC Başbakan Ersin Tatar mesajında, Anavatan Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin büyük bir oyunun parçası olduğunu belirtti. Tatar, "Anavatan Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi büyük bir oyunun parçası idi. Bize göre, söz konusu hain darbe ile hedeflenen, Türkiye’yi haklarını korumakta zafiyete uğratmak, uydu bir ülke haline getirmekti. Türk milleti, demokrasiye olan bağlılığı, kahramanlığı, cesaretini ile oyunu bozdu, darbeyi önledi. Türkiye bugün, Doğu Akdeniz’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hidrokarbon kaynaklarındaki hakkını, hukukunu koruyabilmek adına sismik araştırmalar yapıp, sondaj çalışmaları başlatabiliyorsa bu darbe girişiminin önlenmesi sayesindedir. Türkiye bugün, milli savunma sanayi konusunda önemli adımlar atabiliyor, savunmasını güçlendirmek için S-400 füzelerini alabiliyorsa bu, demokrasi adına, milletin bekası için şehit düşerek darbecilere dur diyen şehitler, gaziler sayesindedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dün olduğu gibi, bugün de Anavatan Türkiye’nin Atatürkçü çizgiden sapmadan, demokrasiden uzaklaşmadan çağdaş ilerleyişini devam ettirmesini canı gönülden destekliyoruz. Biliyoruz ki, güçlü, çağdaş bir Türkiye, Kıbrıs Türkü, İslam ve Türk dünyası için yaşamsal öneme sahip bir ülkedir, son derece değerli ve önemlidir. Bu vesile ile Türk demokrasisi ve milli birliği için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi sevgi ve saygıyla kucaklarım" ifadelerini kullandı.