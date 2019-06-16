0553 313 94 23

KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin sondaj açıklamasını kınadı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Güney Avrupa Ülkeleri Zirve Bildirisi için, “Kıbrıs’a ilişkin olarak alınan karar mantıksız, tamamen Rum yanlısı” dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:15
KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin sondaj açıklamasını kınadı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Güney Avrupa Ülkeleri Zirve Bildirisi için, “Kıbrıs’a ilişkin olarak alınan karar mantıksız, tamamen Rum yanlısı” dedi.


KKTC Başbakan Ersin Tatar, Güney Avrupa Ülkeleri Zirve Bildirisi’nde, Kıbrıs’a ilişkin olarak alınan kararın mantıksız, tamamen Rum yanlısı olduğunu söyledi. Tatar, bildirgeye imza atanların Kıbrıs’ta bir uzlaşma istemediklerinin net olduğuna işaret ederek, “Türkiye’yi tehdit etmeye kalkışanlar, bilsinler ki, Rum yanlısı bir tutum ortaya koymakla Kıbrıs’ta adil, kalıcı, yaşayabilir, gerçeklere dayalı bir uzlaşma sağlanmasına katkı yapmaları mümkün değildir” dedi. Tatar, kimsenin tehditkâr açıklamalarla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni haklarını korumaktan vazgeçiremeyeceğini, bunu hayal edenlerin sonuç alamayacağını kaydetti. KKTC Başbakan Tatar yazılı açıklamasında şunları kaydetti:


“Avrupa Birliği ülkeleri, bir kez daha Kıbrıs konusunda adil ve tarafsız olamayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının ne güvenliği, ne de haklarının korunması için kendilerine güvenmemesi gerektiğini aldıkları kararla ortaya koydular.


Rum tarafını; 1963 yılı Aralık ayından bu yana Kıbrıs Türk halkının haklarını silaha, katliamlara başvurarak gasp etmesine, tüm anlaşma fırsatlarını reddetmesine rağmen tam üye yapan Avrupa Birliği, haklarımızı Rumlara bırakmamız için kararlar almakla bir yere varamaz.


Uluslararası hukuka rağmen Türkiye’yi tehdit etmeye kalkışanlar, bilsinler ki; Rum yanlısı bir tutum ortaya koymakla Kıbrıs’ta adil, kalıcı, yaşayabilir, gerçeklere dayalı bir uzlaşma sağlanmasına katkı yapmaları mümkün değildir.


Kıbrıs’ta Rum halkı gibi bir de Türk halkı vardır. Rumlar ne kadar hak sahibi ise bizler de o kadar hak sahibiyiz.


Rum tarafının Doğu Akdeniz’de hak iddia etmesi ne kadar doğru ise bizim hak iddia etmemiz de en az onlarınki kadar doğaldır.


Bu gerçeği idrak edip, Rumları buna göre doğru yola sokamayanlar, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına zerre kadar katkı yapamazlar.


AB ülkeleri; Kıbrıs’ta eğer hakikaten bir anlaşma istiyorlarsa, var olan gerçekleri göz ardı etmeyecekler, bizim hak, hukuk ve görüşlerimizi yok saymayacaklar.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    1. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    2. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    3. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    4. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    5. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    6. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    7. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    8. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    9. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    10. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    11. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    12. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    13. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    14. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    15. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    16. Minik gurmelerin iştahlarını..
    17. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
    18. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    19. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
    20. Sivasspor’da 3 ayrılık
    21. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
    22. "Rejimin askerimize yönelik..
    23. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    24. Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra..
    25. Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni..
    26. Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    27. Fenerbahçe’de yönetim kurulunun..
    28. Pençe Harekatı'nda büyük başarı! 3..
    29. Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den..
    30. KKTC İnsan Hakları Derneği, Macron’u..
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı