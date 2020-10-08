KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Türkiye Kıbrıs konusunda daha da kararlı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: “Artık Kıbrıs uluslararası mesele, Türkiye daha da kararlı.”
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: “Artık Kıbrıs uluslararası mesele, Türkiye daha da kararlı.”
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Kapalı Maraş halka açıldı
KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinin halkın kullanımına açılacağını açıklamıştı. Bugün de Maraş, ziyaretçilerine açıldı.. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir" demişti.
46 yıllık kabusun sona erecek olmasını Reuters haber ajansı dünyaya 'son dakika' koduyla geçti.