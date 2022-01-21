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Dünya KKTC Başbakan Yardımcısı trafik kazası geçirdi
Dünya

KKTC Başbakan Yardımcısı trafik kazası geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. Ataoğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 21:55:00 -
KKTC Başbakan Yardımcısı trafik kazası geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi. Ataoğlu’nun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

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