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KKTC Başbakan Tatar: “Patlamadan etkilenen bölgede henüz patlamamış mühimmat var”

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Girne’de meydana gelen patlamadan etkilenen bölgenin 200 dönümlük bir arazi olduğunu, etrafta henüz patlamamış mühimmat olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:52
KKTC Başbakan Tatar: “Patlamadan etkilenen bölgede henüz patlamamış mühimmat var”

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Girne’de meydana gelen patlamadan etkilenen bölgenin 200 dönümlük bir arazi olduğunu, etrafta henüz patlamamış mühimmat olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.


KKTC Başbakan Ersin Tatar, Girne Arapköy yakınlarındaki askeri bölgedeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başbakanlık’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan, gece saat 01.30 dolaylarında Mühimmat Bölük Komutanlığına ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle arka arkaya patlamalar meydana geldiğini kaydederek, olay gerçekleşir gerçekleşmez, gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını ve ihtiyaç duyulan her türlü tedbirin alındığını belirtti.


Tatar, “Askeri yetkililer, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı, Orman Dairesi ve Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin olaya müdahalesiyle, saat 02.00 sıralarında patlama bölgesi çevresindeki yangınların kontrol altına alındığını, olay bölgesinin emniyetinin ise tam olarak sağlandığını söyledi. Sabah 05.00 itibari ile patlamaların da durduğunu kaydeden Başbakan, bu talihsiz olay sonucunda hiçbir can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.


Başbakan Tatar, Sağlık Bakanlığının verileri ışığında 12 kişinin acil servise götürüldüğü, bunlardan 9’unun ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, hafif yaralı olan üç kişinin ise hala hastanede müşahede altında tutulduğunu vurgulayarak, bunların da birkaç saat içinde taburcu edileceklerini söyledi. “Bu vesileyle tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi yeniden iletmek istiyorum” diyen Başbakan, olayın son derece önemli olduğunu ve üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini dile getirdi.



“Konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlıyız”


Tatar, “Hükümet olarak biz de konunun üzerinde hassasiyetle durmakta kararlıyız. Halkımızın can ve mal güvenliği bizim için her şeyden önemlidir. Konunun araştırılması için gerek Başbakanlığımız başkanlığında gerekse Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli tüm kriz masaları ve çalışma grupları oluşturulmuştur” dedi.


Başbakanlık başkanlığında kurulan kriz masasının Çatalköy Belediyesinde toplantı halinde olduğunu da kaydeden Başbakan, gerekli tüm çalışmaların yürütülmekte olduğunu kaydederek, bu ve benzer olayların bir daha yaşanmaması, halkın tek bir ferdinin bile böylesi olaylar neticesinde zarar görmemesi adına elden gelen tüm çabayı ortaya koyma kararlılığında olduklarını belirtti.



“Patlama alanına yakın bir tesisteki turistlerin tahliyesinin de söz konusu değil”


Başbakan Ersin Tatar, açıklamaların ardından basının sorularını yanıtladı. Başbakan Tatar, patlamadan etkilenen bölgenin 200 dönümlük bir arazi olduğuna işaret etti. Tatar, patlamadan etkilenen bölgenin 200 dönümlük bir arazi olduğunu, etrafta henüz patlamamış mühimmat olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, ancak bunun Türkiye’den tetkik ve inceleme yapmak üzere gelen heyetin vereceği raporla kesinlik bulacağını söyledi. Tatar, askeri bölgelerin yerleşim yerlerine yakınlığıyla ilgili başka bir soruya karşılık olarak da bu olayın süreci tetiklediğini, önümüzdeki günlerde bunu ele alarak değerlendireceklerini kaydetti. Başbakan Tatar, patlama alanına yakın bir tesisteki turistlerin tahliyesinin de söz konusu olmadığını ifade ederek, otelde birtakım hasarlar meydana geldiğini, ancak daha sonra her şeyin normal seyrine döndüğünü belirtti. Patlamanın sabotaj olma ihtimaliyle ilgili bir başka soruyu da yanıtlayan Tatar, kriz komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü, Ankara’dan gelen tetkik ve inceleme heyetinin denetimlerinin sonrasında bu soruya cevap verilebileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:52
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