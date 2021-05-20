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Eğitim KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye gitme hayali olan öğrencilerin üniversiteye girebilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmeleri gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 10:07:00 -
KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi 2021 güncel taban ve yüzdelik puanları. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi ‎ 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

KKTC Akdeniz Karpaz Üniversitesi ‎ 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

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