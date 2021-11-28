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Dünya KKTC, 29 Kasım'dan itibaren 7 Afrika ülkesinden gelen yolculara sınırlarını kapatıyor
Dünya

KKTC, 29 Kasım'dan itibaren 7 Afrika ülkesinden gelen yolculara sınırlarını kapatıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle 29 Kasım’dan itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik’ten gelen yolcuların KKTC'ye girişlerini bir sonraki duyuruya kadar durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:47:00 -
KKTC, 29 Kasım'dan itibaren 7 Afrika ülkesinden gelen yolculara sınırlarını kapatıyor

Covid-19'un Güney Afrika'da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron nedeniyle Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan ülke sayısı her geçen gün artıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonu nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik'ten gelen yolcuların KKTC'ye girişlerinin bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu 7 Afrika ülkesinden gelen veya son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunanların yarın 23.59'dan itibaren 14 günlük karantina şartı ile KKTC'ye girebilecekleri, 29 Kasım'dan itibaren ise söz konusu ülkelerden KKTC'ye girişlerin bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağı ifade edildi.

Açıklamada, KKTC vatandaşlarının ise bu ülkelerden gelmeleri veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olması halinde 14 günlük merkezi karantinada kalmaları koşulu ile giriş yapabileceğini aktarıldı.

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