KKM'ye vergi düzenlemesi

Kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesiyle düzenlenen kurumlar vergisi istisnası, şirketlerin bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu istisna, şirketlerin 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanacak.

Kurumlar vergisi kanunu geçici 14. maddesiyle getirilen düzenleme, şirketlerin en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduatlarından (KKM) elde edilen kazançları, kur farkı kazançları ile faiz ve kâr payı kazançlarının kurumlar vergisinden muaf tutulmasına yönelik hükümler içeriyor.

Madde hükmü gereğince; Cumhurbaşkanı'nın, bu istisnayı 31 Aralık tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkisi bulunuyor.

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