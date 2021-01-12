KKK Tuzla Piyade Okulu minibüs ve otobüsle ulaşım hizmeti satın alacak

Yolcu taşımacılığı yapan servis araçları ile şoförlerini ilgilendiren duyuru, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1982’de yedek subay olarak vatani görevini yaptığı KKK Tuzla Piyade Okulu’ndan geldi. Salgın nedeniyle uzun süredir çalışamayan okul servis araçları için bu duyuru umut oldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre KKK Tuzla Piyade Okulu 457 iş günü tam sefer hizmet alımına çıktı.

17 güzergahta 5 minibüs ve 12 otobüs ile yapılacak taşıma hizmetinin ihalesi 09.02.2021 tarihinde İstasyon Mahallesi Şehitler Caddesi No:70/2 34950 Tuzla/İSTANBUL’da yapılacak. Müracaatların da aynı adrese yapılacağı duyurulan ilanda işe başlama ve bitiş tarihi ise 08.03.2021-31.12.2022 olarak belirtildi.

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