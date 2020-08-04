Kızların çığlıkları tüyler ürpertti! Bingöl'den dehşet görüntüler

Bingöl Karlıova'da 2 Ağustos günü yaşanan aile içi şiddet olayı S.E.'nin kızı tarafından kayıt altına alınması ile ortaya çıktı. Görme engelli olduğu söylenen S.E ve kız çocuklarının şiddete uğradığı video sosyal medyada yankı buldu. #bingöldekadınaşiddet etiketi kısa sürede kullanıcılar tarafından Türkiye gündemine girdi. Tepkilerden sonra Hasan E. gözaltına alındı.



Görüntülerde, yerde baygın halde olduğu görülen kadının, evli olduğu erkek Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kaldığı açıkça görülüyor. Görüntünün devamında şiddeti engellemeye çalışan 3 kız çocuğu da Hasan E.’nin fiziki şiddetine maruz kalıyor. Kızların çığlıkları duyanların tüylerini diken diken ediyor.