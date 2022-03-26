Kızları okutturmayan yasakçı kafa, utanmadan kumpaslarını ortaya çıkaran Akit'i kınadı!

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Bursa’nın en başarılı okullarından Mithatpaşa Ortaokulu’nda FETÖvari bir kumpasa imza atıldı. Eğitim İş üyesi bir grup öğretmen, hadlerini aşarak sınıflardaki öğrencileri karşı cinsleriyle aynı sıralara zorunlu olarak oturttu. Velilerin şikayeti üzerine okul müdürü Haydar Akın, uygulamadan dönülmesini istedi. Müdürden yazılı talimat isteyen Eğitim İş’li öğretmenler, aldıkları talimatı sendika ve fondaş medyaya pas etti. Laikçi yaygaraya boyun eğen MEB de başarılı müdürü açığa aldı.

Akit'in kumpası ortaya çıkardı

Eğitim İş sendikasına mensup öğretmelerin kız-erkek öğrencileri zorla yan yana oturtma girişimi ve sonrasında Akın’a kurdukları kumpası Akit "Başarılı müdüre laikçi kumpas" haberiyle ifşa etti.

Eğitim-İş Sendikası'ndan utanmaz açıklama

Başörtüsü yasağını savunan ve Müslüman kızların okutulmasına karşı çıkan yasakçı Eğitim-İş, kumpası ortaya çıkaran Akit'e saldırdı.

Eğitim-İş Sendikası Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer, Akit’in manşetini hedef alarak, “Eğitim-İş çağdaş eğitim hakkını kimsenin karanlık emellerine teslim etmez” ifadelerini kullandı.

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17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde, kendi zihniyetleri darbe girişiminin başarılı olmasını temmenni ederken AK Parti Hükümeti'ni de FETÖ'yle yan yana getiren Sarıyer, "FETÖ ile yıllardan beridir mücadele eden Eğitim-İş, buna karşılık maalesef FETÖ ile iç içe geçmiş bir siyasi iktidar var" sözleriyle hedef aldı.

Sarıyer, sözlerinin devamında şu ifadelerde bulundu:

“Milli Eğitim Bakanlığı 20 yıldır yöneticilerini liyakate göre değil, siyasi iktidara sadakate göre seçmesinin acı sonuçlarından birini Bursa Osmangazi’de yaşadık.

Okul müdürü, öğretmenlere yazı göndererek, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulmasını istemesi maalesef 2022 Türkiyesinde üzüntüyle karşılandı."

Yasakçı zihniyetini 'çağdaş' ve 'bilimsel' diye sundu

Kendi ideolojilerinden değil diye başörtülü kızların okullara alınmamasını savunan sözde 'laik' Sarıyer, yasakçılığı 'çağdaş', 'bilimsel' ve 'laik' olarak tanımladı.

Çocukların cinsiyeti yoktur diyerek de 'cinsiyetsiz toplum' çabasına girişen Sarıyer, ortaokul çocuklarının ergenlik döneminde olmadığını iddia ederek "Çağdaş, bilimsel laik eğitimden nasibini almamış, liyakate göre değil yandaşlığa göre müdür olmuş birinin harem-selamlık bir talepte bulunmasını ibretle izledik. Müdürün bu talebi pedagojiden yoksun, eğitim biliminden yoksun, insani değerlerden yoksun… Çünkü ergenelik dönemine kadar bütün bireyler çocuktur. Çocukların da cinsiyeti yoktur." diye konuştu.

Atatürk'ün arkasına sığınarak Akit'i hedef aldı

Her köşeye sıkıştıklarında Atatürk'ün arkasına sığınan laikçi başkan Sarıyer, aynı taktikle yine Akit'e saldırdı. Kurumunun kumpası deşifre olunca savunmaya geçen Sarıyer şu ifadelerle sözde 'kınama'da bulundu:

Akit gazetesi de görevini yapıyor. Gerçekte gazetelerin görevi toplumu aydınlatmak, doğru habercilik yapmaktır. Haddini aşan bir müdürün arkasında durmak, laik, demokratik, kamusal ve karma eğitimi savunan Eğitim-İş’i hedef almak doğru değildir. Eğitim-İş bu tür saldırılara teslim olmayacaktır.

Atatürk’ten, laiklikten ve Cumhuriyetten yana tavrını her koşulda yerine getirmiştir, savunmuştur. Eğitim-İş bundan sonra da kamusal ve karma eğitim mücadelesini sürdürecektir.

Akit gazetesinin bu tür haberlerle toplumu ayrıştırmaya çalışması, halkı kin ve nefrete sevk etmesi kabul edilebilir değildir. Bu nedenle de Akit gazetesini kınıyoruz.”