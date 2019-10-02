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Kızının karaciğer dokusuyla sğlığına kavuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan karaciğer hastası baba, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 12:32
Kızının karaciğer dokusuyla sğlığına kavuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan karaciğer hastası baba, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla hayata tutundu.

İlçede çiftçilik yapan 7 çocuk babası 49 yaşındaki Fırat'a, yaklaşık 10 yıl önce Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Gaziantep, Adana ve Kırıkkale'deki hastanelerde tedavi gören Fırat, hastalığının ilerlemesi üzerine Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerde Fırat'ın acil organ nakline ihtiyacı olduğu belirlendi.

Yapılan tetkiklerde Halil Fırat ile 23 yaşındaki kızı Sariye Fırat'ın dokuları uyuştu. Fırat, kızından nakledilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuştu.

Halil Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır karaciğer rahatsızlığı nedeniyle acılar çektiğini söyledi.

Her geçen gün hastalığının ilerlediğini anlatan Fırat, şöyle konuştu:

"En sonunda HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdum. Doktorum nakil olmam gerektiğini söyledi. Yapılan tetkiklerde kızım Sariye'nin dokusu uyuştu ve ondan parça alınıp naklettiler. Şükürler olsun kızımın sayesinde hayata tutundum. Allah ondan ve ameliyatı yapan Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile ekibinden razı olsun."

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da hastanede 25'inci nakili gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanın kendilerine başvurduğunda rahatsızlığının ilerlemiş olduğunu tespit ettiklerini anlatan Yılmaz, "Hastanemizde karaciğer nakli uzun zamandır gerçekleştiriyoruz. Halil Fırat bize başvurduğunda karın bölgesinde su toplama şikayetiyle gelmişti. Yaptığımız tetkiklerde karaciğer sirozu olduğunu belirledik. Kızı bağışçı olmaya gönüllü olunca canlıdan alınan dokuyu babaya naklettik. Kızımızın ve hastamızın herhangi bir rahatsızlığı yok, durumları iyi. Kızımız Sariye Fırat'ı bir kaç gün önce taburcu ettik. Baba Fırat'ı bugün taburcu ediyoruz." dedi.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 12:32
  1. Kırıkkale
  2. Şanlıurfa
  3. Gaziantep
  4. Adana
  5. karaciğer
  6. organ nakli
  7. Anadolu Ajansı

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