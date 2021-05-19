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Yaşam Kızını taciz eden sapığı öldürmüştü! Kadir Işık'ın cezası belli oldu
Yaşam

Kızını taciz eden sapığı öldürmüştü! Kadir Işık'ın cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta 26 yaşındaki kızını taciz eden sapığı öldüren baba Kadir Işık'a, 'kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 18:33:00 -
Kızını taciz eden sapığı öldürmüştü! Kadir Işık'ın cezası belli oldu

Kahramanmaraş'ta 2018'de meydana gelen olayda, Kadir Işık, 26 yaşındaki kızı Z.I.'yı taciz ettiği öne sürülen Tamer Çetin'e ruhsatlı tabancasıyla ateş etti.

Işık, daha sonra yere düşen Çetin'e çekiçle vurdu. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Müebbet hapis istemi ile dava açıldı

Burada 'hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilen Çetin kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Olayın ardından tutuklanan Kadir Işık hakkında Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Mahkemeye Tamer Çetin'in kızına ve kendisine gönderdiği taciz ve tehdit mesajlarını sunan Işık, öldürme kastının olmadığını söyledi.

12 yıl 1 ay hapis cezası bozuldu

Yargılama sonunda Işık, önce müebbet hapse, ardından da haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hal indirimleriyle 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 49 yaşındaki Işık'ın cezası, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

5 yıl hapis cezası verildi

Işık'ı 3 ay önce tahliye eden 1'inci Ceza Dairesi, son duruşmada Işık'a 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

"Engel olmasaydım katliam yapacaktı"

Hem Kadir Işık'ın avukatı Kadir Bastırmacı hem de Cumhuriyet Savcısı, kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 26 Şubat'ta yaptığı duruşmada suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Kadir Işık'ın tahliyesine karar verdi.

2 yıl 7 ay tutuklu kaldığı cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Kadir Işık, kendisini tahliye eden mahkemede son kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık, meşru müdafaa sınırları içerisinde hareket ettiğini belirterek, "Zira ben şahsa engel olmasaydım kendisi aileme yönelik katliam yapacaktı. Bu durum kabul edilmese dahi yaşadıklarım karşısında korku, kaygı ve panik halinde bulunduğum göz ardı edilmemelidir. Ben kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

"Öldürme kastı yok"

Işık'ın avukatı Bastırmacı ise savcının yerel mahkemenin kararını sanık lehine istinafa taşıdığını belirterek, "Müvekkilde öldürme kastı yoktur, zira darbelerin yapıldığı yer bellidir. Maktul hastaneye kaldırıldığında hayati tehlikesi yoktur, dolayısıyla yaralama fiili ile ölüm olayı arasındaki illiyet bağı halen şüphelidir." diye konuştu.

'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' 

Duruşma sonunda mahkeme, yerel mahkemenin Kadir Işık'a 'Kasten adam öldürme' suçundan verdiği 12 yıl 1 ay hapis cezası kararını kaldırdı.
Mahkeme oy birliğiyle Kadir Işık'ı 'Kastın aşılması suretiyle adam öldürme' suçundan 16 yıl hapis cezasına, eylemin haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle de indirim yaparak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, ayrıca Kadir Işık'ın tahliyesinde verilen adli kontrol kararını da kaldırdı.

 

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