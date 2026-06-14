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Gündem Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı
Gündem

Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Kızını kaçıran gencin kulağını kesip attı! Polis sokaklarda kulak aradı

Aksaray'da Ömer Ç. (48) kızını kaçıran Ahmet Furkan Ö. İle sokakta karşılaşınca cebinden çıkardığı falçata ile bir kulağını kesip kopardı. Olay yerine gelen polis Ömer Ç. İle iki akrabası gözaltına alırken dakikalarca aranıp bulunan kulak da Ahmet Furkan Ö. İle birlikte hastaneye götürüldü.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. İle sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı.

KOPAN KULAK ARANDI

Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

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