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Yerel Kızını öldürüp asit içerek intihar eden anne öldü
Yerel

Kızını öldürüp asit içerek intihar eden anne öldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cinnet geçirip 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayan kendisi de asit içerek intihara kalkışan anne hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 00:48:00 - 2022-04-20 00:54:45
Kızını öldürüp asit içerek intihar eden anne öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları nedeniyle geçirdiği cinnet ile 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çay mahallesinde yaşanan olayda eşinden ayrı yaşayan ve bu süreçte psikolojik sorunlar yaşayan Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı, kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızından sonra kendisi de öldü

9 Yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı. Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.

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