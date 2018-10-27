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Kızına tren çarpan anne acı haberi böyle aldı

Manisa’da hemzemin geçidinde yolcu treninin çarptığı genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen anne, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:47
Kızına tren çarpan anne acı haberi böyle aldı

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Uşak seferini yapan 32602 sayılı yolcu treni, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki hemzemin geçidinde karşıya geçmeye çalışan Sudenur Öztürk’e (17) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinir krizi geçirdi

Tren kazasını duyarak olay yerine gelen anne, treninin kendi kızına çarptığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar anneyi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından ambulansa bindirilen anne hastaneye kaldırıldı. Sudenur Öztürk’ün arkadaşları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. 

Yaşamını yitiren Sudenur Öztürk'ün Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, olay sonrası makinistler F.A. ve F.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Aynı yerde 24 gün sonra ikinci kaza 

Öte yandan 4 Ekim 2018 tarihinde yine Barbaros Mahallesi’nde İzmir-Balıkesir seferini yapan trenin çarptığı 4 çocuk annesi Hatice Çakmak (40) hayatını kaybetmiş, mahalle sakinleri kazalara tepki göstererek bölgeye bir üst geçit yapılmasını talep etmişti. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:47
  1. Uşak
  2. İzmir
  3. Balıkesir
  4. kaza
  5. manisa
  6. sudenur

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