Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine baba hakkında gözaltı kararı verildi.09 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı.
Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.
Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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