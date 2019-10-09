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Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine baba hakkında gözaltı kararı verildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:26
  1. İstanbul
  2. Anadolu Ajansı

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