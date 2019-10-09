Kızına işkence yapan baba gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir babanın 19 yaşındaki kızına işkence yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine baba hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı.



Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.



Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.