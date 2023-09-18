Kızına günde 306 kez bunu yapmış! Senin derdin ne be kadın

Güney Kore'de, öz kızını gün içinde 306 kısa mesaj gönderip 111 kez arayan ve polis tedbirine rağmen fiziksel olarak takip ederek defalarca izinsiz evine giren anneye 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca 40 saat eğitime zorunlu tutulan anne iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'nin Daejeon kentinde yaklaşık bir sene boyunca kızını hem sözlü hem de fiziksel yolla taciz eden 50'li yaşlarındaki bir anne, şikayet üzerine mahkemeye çıktı.

Kızını fiziksel olarak takip etmeye başladı

The Korean Herald Gazetesi'nin haberine göre, başlangıçta mesajlar İncil okuma tavsiyesi, kızının evde olup olmadığını sorgulama gibi yaygın talepler içeriyordu. Fakat kız yanıt vermekten sakındıkça mesajların tonu kızının cinsel davranışına ilişkin aşağılayıcı yorumları da kapsadı.

Polis tedbirine rağmen eve izinsiz girdi

Üstelik anne, kızını fiziksel olarak takip ediyor, belirtilen süre içinde evini sekiz kez ziyaret ediyor ve evin içine bakmak gibi diğer tehdit edici davranışlarda bulunuyordu.

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6 ay hapis, 40 saat zorunlu eğitim cezası

Daejeon Bölge Mahkemesine göre, polis tedbirine rağmen anne altı kez daha izinsiz girdi. Eylemlerinin kasıtlı veya önceden planlı olmadığını iddia eden annenin savunması kabul edilmedi ve mahkeme 6 ay hapis cezasıyla birlikte 40 saatlik takip karşıtı eğitimi tamamlamasına da karar verdi.