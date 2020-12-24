Kızılyıldız'da Sasa Obradovic dönemi sona erdi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın en köklü basketbol kulüplerinden Kızılyıldız, başantrenör Sasa Obradovic ile yollarını ayırdı.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Belgrad ekibinden yapılan açıklamada, Obradovic ve ekibi ile anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği belirtilirken, Obradovic'in Kızılyıldız'ın efsaneleri arasında yer aldığı ve ayrılığın da en iyi ilişkiler çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Obradovic'e emekleri, çalışmaları ve profesyonelliği için teşekkür eden kulüp yönetimi, gelecekteki kariyerinde de başarılar diledi.

Açıklamada ayrıca, yeni başantrenörün kim olacağı konusunda en kısa zamanda bilgilendirme yapılacağı ifade edilirken, ülke medyası bu ismin 2013-2017 yıllarında takımı çalıştıran Karadağlı Dejan Radonjic olacağını öne sürdü.

Takımın başına geçen haziran ayında getirilen Sasa Obradovic yönetiminde Kızılyıldız mts, THY Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 11 mağlubiyet, Adriyatik (ABA) Ligi'nde ise 9 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.