Kızılyıldız'a boyun eğdik!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız’a 2-1 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Monaco, deplasmanda Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı.

6. dakikada Bakasetas’ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda, kaleci Borjan topa sahip oldu.

21. dakikada Hamsik’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Borjan iki hamlede topu kontrol etti.

23. dakikada Katai’nin soldan ortasında, son olarak arka direkteki Erakovic’in şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Erakovic’in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde Katai’nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak çıkardı.

27. dakikada Bukari’nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere çeldi.

37. dakikada Kızılyıldız öne geçti. Umut Bozok’un hatalı pasında Bukari, topu Katai’ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

39. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Bakasetas’ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, baraja çarparak yerden seken top, kaleci Borjan’ın üzerinden filelere gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

56. dakikada Bardhi’nin pasında Hamsik’in sert vuruşu direkte patladı.

64. dakikada Bukari’nin ortasında Pesic’in tek vuruşu ağlara gitti: 2-1

80. dakikada Eren’in sert ortasına iyi yükselen Trezeguet’nin vuruşu auta gitti. Maçta başka gol olmadı ve temsilcimiz Belgrad’da rakibine 2-1 yenilerek maçtan puansız ayrıldı.