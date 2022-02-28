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Spor Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'yu 74 - 69 yendi
Spor

Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'yu 74 - 69 yendi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında ertelenen maçta Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımına 74-69 yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 08:50:00 -
Kızılyıldız mts, Fenerbahçe Beko'yu 74 - 69 yendi

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 41-37 önde gitti.

Fenerbahçe Beko, 3. periyottaki etkili oyunuyla 60-59 öne geçse de Kızılyıldız mts, savunmaların ön plana çıktığı son 10 dakikadaki performansıyla maçı 74-69 kazandı.

Kızılyıldız mts'de Kalinic 11, Davidovac, Mitrovic ve Dobric 9'ar sayı kaydetti. Fenerbahçe cephesinde Barthel 15, Guduric 14 sayıyla oynadı.

Sarı-lacivertliler 24. maçında 12. mağlubiyetini yaşadı. Kızılyıldız mts ise 25. karşılaşmasında 10. galibiyetini aldı.

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