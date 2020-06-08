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Spor

Kızılyıldız, Dragan Sakota ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 14:57:26 -
Kızılyıldız, Dragan Sakota ile yollarını ayırdı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın köklü basketbol takımlarından Kızılyıldız, başantrenörlük görevini yürüten Dragan Sakota ile yollarını ayırdı.

Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı sağlanan anlaşma çerçevesinde Sakota ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Zor zamanımızda geldi. Büyük bir sorumluluk aldı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kasım ayından bu yana takımı çalıştıran Sakota da basketbol sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kesintiye uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takıma başarı diledi.

Yerel medyada, Sakota'nın yerine, bir dönem Kızılyıldız'ı çalıştıran Sasa Obradovic'in yeniden takımın başına geleceği haberleri yer aldı.

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