Kızıltepe’nin sokaklarında satranç oynanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sokakta kurulan masalarda herkes en iyi hamleyi yapabilmek için hünerlerini sergiledi. 7’den 70’e herkes şahı devirmek için büyük mücadele verdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi düzenlendi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de yapıldı. Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle’de sokağın ortasına satranç masaları kuruldu. Vatandaşlar en iyi hamleyi yapabilmek için etkinliğine koştu. Etkinliğe gelen vatandaşlar hem kaynaşıyor hem de kozlarını paylaşıyor. Turnuvaya her yaş gurubundan 40’a yakın sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Yardımcısı Cengiz Yalçın, “İnsanların satranca olan ilgisini artırmak için federasyonumuz 2 ve 8 Eylül tarihleri arasında ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği düzenliyor. Halkımız çocukları ile beraber, aileleri ile beraber bu etkinliğe katılarak satranca olan ilişkisini göstermiş oluyor. Ayrıca daha önce satranç oynamamış kişilerin de bu ortamlarda satranca olan ilişkisi devam ediyor” dedi.

Sokakta yapılan etkinliğe katılan genç satranç sever Selim Yahya Abak, “Sokakta oynamamızın amacı aslında insanlara örnek olmak, insanlar da görüyorlar, diyorlar ki; ‘burada satranç var’ gelip onlar da oynuyorlar. Bu güzel bir şey hep beraber birlik içinde burada satranç oynuyoruz. Sadece burada amaç rekabet değil birbirimizle kaynaşmak” diye konuştu. Kızıltepe’nin tanınan aşçılarından Hikmet Ölçer etkinliğe katılan vatandaşlara çiğköfte ve tatlı ikramı yaptı. Ölçer, çocuklara farklı renklerde balonlar hediye etti.

Kızıltepe’de yapılan etkinlik geç saatlere kadar sürdü. ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği 8 Eylül’e kadar Mardin’in diğer ilçelerinde devam edecek.