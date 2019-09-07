0553 313 94 23

Kızıltepe’nin sokaklarında satranç oynanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
Kızıltepe’nin sokaklarında satranç oynanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Sokakta kurulan masalarda herkes en iyi hamleyi yapabilmek için hünerlerini sergiledi. 7’den 70’e herkes şahı devirmek için büyük mücadele verdi.


Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi düzenlendi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de yapıldı. Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle’de sokağın ortasına satranç masaları kuruldu. Vatandaşlar en iyi hamleyi yapabilmek için etkinliğine koştu. Etkinliğe gelen vatandaşlar hem kaynaşıyor hem de kozlarını paylaşıyor. Turnuvaya her yaş gurubundan 40’a yakın sporcu katıldı.


Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Yardımcısı Cengiz Yalçın, “İnsanların satranca olan ilgisini artırmak için federasyonumuz 2 ve 8 Eylül tarihleri arasında ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği düzenliyor. Halkımız çocukları ile beraber, aileleri ile beraber bu etkinliğe katılarak satranca olan ilişkisini göstermiş oluyor. Ayrıca daha önce satranç oynamamış kişilerin de bu ortamlarda satranca olan ilişkisi devam ediyor” dedi.


Sokakta yapılan etkinliğe katılan genç satranç sever Selim Yahya Abak, “Sokakta oynamamızın amacı aslında insanlara örnek olmak, insanlar da görüyorlar, diyorlar ki; ‘burada satranç var’ gelip onlar da oynuyorlar. Bu güzel bir şey hep beraber birlik içinde burada satranç oynuyoruz. Sadece burada amaç rekabet değil birbirimizle kaynaşmak” diye konuştu. Kızıltepe’nin tanınan aşçılarından Hikmet Ölçer etkinliğe katılan vatandaşlara çiğköfte ve tatlı ikramı yaptı. Ölçer, çocuklara farklı renklerde balonlar hediye etti.


Kızıltepe’de yapılan etkinlik geç saatlere kadar sürdü. ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği 8 Eylül’e kadar Mardin’in diğer ilçelerinde devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454 gram eroin bulundu
    1. Otomobilin LPG deposunda 20 kilo 454..
    2. Avcılar'da havai fişek yasaklandı
    3. Kılıçdaroğlu: “Demokratik yollarla..
    4. "Türkiye'ye 2-3 yıl içinde 1 milyon..
    5. Bakanlık 'Terminatörleri' sahaya sürdü!
    6. Rus römorkörü Boğaz'dan geçti
    7. Dünyada nesli tükenmekte olan kuş..
    8. Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı..
    9. Arılar tarım işçilerine saldırdı: Çok..
    10. Görevini uzayda tamamlayan insansı..
    11. Akbank’tan TLREF endeksli ticari kredi
    12. Fiat 500 Dolcevita Türkiye’de
    13. Şov peşinde koşan İmamoğlu İstanbul'u..
    14. "Şans" sezaryenle geldi
    15. Kuşadası’nda Kurtuluş Bayramı coşkusu
    16. Kırtasiyelerde okul telaşı başladı
    17. Didim’de Eğitim Sen’li 3 öğretmen..
    18. Konak’tan okullara temizlik harekatı
    19. Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik telefonu
    20. Fındık bahçesinde Hint keneviri..
    21. Kılıçdaroğlu’ndan ‘Yenikapı şovu’ ile..
    22. Bit temizliği nasıl yapılır? Saç..
    23. Mardin'de çıkan çatışmada acı haber
    24. Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den..
    25. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    26. Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle..
    28. Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan..
    29. Gezegen unvanı elinden alınan Plüto,..
    30. Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...