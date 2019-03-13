0553 313 94 23

Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik bağımlılık eğitimi verildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Bağımlılığa Değil Hayatta Tutun Projesi kapsamında yetişkinlere yönelik eğitim verildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:48
Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik bağımlılık eğitimi verildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Bağımlılığa Değil Hayatta Tutun Projesi kapsamında yetişkinlere yönelik eğitim verildi.


Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan Bağımlılığa Değil Hayatta Tutun Projesi’nin kabul edilmesiyle yürütülen faaliyetler kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde ebeveynlere bağımlılıkla ilgili eğitim verildi. Kızıltepe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün oluru ile ebeveynlere verilen eğitimde bağımlılığa karşı korunmanın yolları anlatıldı.


Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın bağımlılıkla ilgili eğitim verdiklerini ve bundan sonra da eğitimlere devam edeceğini açıkladı. İlk eğitimin aileden başlandığını kaydeden Yalçın, "Eğitim aileden başlar, ailede de anne daha büyük rol alır. Bunun için eğitimimizin ilkini annelere verdik. Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde eğitim verdik. Bu gün eğitime katılan hanımlara hocamız tarafından bağımlılıkla ilgili oldukça önemli bir eğitim verildi. Eminim bu hanımlar ailelerine ve çocuklarına daha çok sahip çıkacaktır. Bizlerde dernek olarak proje kapsamında eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu tür eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.


Programa katılan yetişkinler, daha önce hiç bilmedikleri konuları burada öğrendiklerini belirterek, bu tür programların gerekli olduğunu bundan sonra da devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Astım konusunda yanlış bilinenler
    1. Astım konusunda yanlış bilinenler
    2. Suudi Arabistanlı aktivistler hakim..
    3. Operasyon düzenleyen ekipler bin 624..
    4. THY Boeing 737 uçuşlarını durdurdu! |..
    5. Kaçmaya çalışırken balkonda yakalanan..
    6. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. Katil Esed Türkmendağı'nı vuruyor!
    9. En fazla kaybettiren BES fonları
    10. En fazla kazandıran BES fonları
    11. Pamukkale’de ‘Sosyal Market’ 5 bin..
    12. Başkan Toçoğlu, SESOB toplantısına..
    13. Bir evde 624 adet uyuşturucu hap bulundu
    14. BES fonu istatistikleri
    15. Okul bahçeleri renklendirildi
    16. İncesu Belediyesi çocukları..
    17. Üniversiteden Kilis Çiftçisine Yerli..
    18. Amasya’da yolcu otobüsü ile kamyon..
    19. Kaptanlara ve yolculara sigorta
    20. Nijerya’da yüzlerce kişi çöken binanın..
    21. Erzincan’da deprem şehitleri dualarla..
    22. Denizlili sporcu karate turnuvasında..
    23. Gaziantep’te sıpaya akıl almaz işkence
    24. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    25. Özel öğrencilerden özel sergi
    26. Alan ”Zonguldak için gereğini yapmak..
    27. Balıkesirspor’a 6 puan silme ve..
    28. Uyuşturucu baskını yapılan evde..
    29. Hizmete giren Gebze-Halkalı Banliyö..
    30. Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!