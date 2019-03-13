Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik bağımlılık eğitimi verildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Bağımlılığa Değil Hayatta Tutun Projesi kapsamında yetişkinlere yönelik eğitim verildi.

Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne sunulan Bağımlılığa Değil Hayatta Tutun Projesi’nin kabul edilmesiyle yürütülen faaliyetler kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde ebeveynlere bağımlılıkla ilgili eğitim verildi. Kızıltepe Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün oluru ile ebeveynlere verilen eğitimde bağımlılığa karşı korunmanın yolları anlatıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Mardin Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Derneği Başkanı Adnan Yalçın bağımlılıkla ilgili eğitim verdiklerini ve bundan sonra da eğitimlere devam edeceğini açıkladı. İlk eğitimin aileden başlandığını kaydeden Yalçın, "Eğitim aileden başlar, ailede de anne daha büyük rol alır. Bunun için eğitimimizin ilkini annelere verdik. Kızıltepe Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde eğitim verdik. Bu gün eğitime katılan hanımlara hocamız tarafından bağımlılıkla ilgili oldukça önemli bir eğitim verildi. Eminim bu hanımlar ailelerine ve çocuklarına daha çok sahip çıkacaktır. Bizlerde dernek olarak proje kapsamında eğitimlerimize devam edeceğiz. Bu tür eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Programa katılan yetişkinler, daha önce hiç bilmedikleri konuları burada öğrendiklerini belirterek, bu tür programların gerekli olduğunu bundan sonra da devam etmesi gerektiğini vurguladı.