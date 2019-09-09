0553 313 94 23

Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı Eşref Hatipoğlu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan Vekili Hasan Atilla Uğur'un da arasında bulunduğu 4'ü asker 9 sanığın yargılandığı davada karar çıktı - Mahkeme, sanıkların tamamı hakkında bütün suçlamalar yönünden beraat ya da zaman aşımından düşme kararı verdi

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine ilişkin davada karar

ANKARA (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin, dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un da arasında bulunduğu 4'ü asker 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıkların tamamı hakkında bütün suçlamalar yönünden beraat ya da zaman aşımından düşme kararı verdi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık ve müşteki avukatları katıldı. Sanıklardan Midyat Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan Mehmet Salih Kılınçaslan ile videokonferansla bağlantı kuruldu.

Duruşmada söz alan müdahil avukatlarından Erdal Kuzu, bazı cinayetler arasındaki ilişkilerin araştırılmadığını, maktullerin kimi yakınlarının ve tanıkların beyanlarının alınmadığını ifade etti. Bu kişilerin ismini veren ve beyanlarının alınmasını isteyen Kuzu, eski Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın JİTEM ile ilgili raporunun da dosyaya kazandırılmasını talep etti.

Diğer müdahil avukatları da kovuşturmanın genişletilmesi yönünde taleplerde bulunurken, mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım'ın da talebi doğrultusunda, bu talepleri reddetti.

Tekrar söz alan müdahil avukatı Kuzu, "Devlet adına hareket eden kişilerin korunması refleksinin bırakılmasını istiyoruz." dedi. Kuzu ve diğer müdahil avukatları, sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Sanık Mehmet Salih Kılınçaslan, esas hakkındaki savunmasında "Beraatımı istiyorum." derken, sanıklar Ramazan Çetin, İsmet Kandemir ve Abdurrahman Kurğa'nın avukatı Hasan Ayrancı, suçlamaların soyut olduğunu söyledi ve müvekkilleri için beraat isteminde bulundu.

Sanık Ahmet Boncuk'un avukatı Hüseyin Özarslan da faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmaların FETÖ sanığı ya da hükümlüsü eski yargı mensuplarınca başlatıldığını ifade etti.

Suçlamaların müvekkilince gerçekleştirildiğinin ispatlanamadığını söyleyen Özarslan, "Sadece 'duyduk' diyen iki kişinin beyanı mevcuttur." dedi.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

- Hüküm

Mahkeme heyeti beyanların tamamlanmasının ardından müzakereye çekildi.

Müzakere sonucunda açıklanan hükme göre, sanıklar Hasan Atilla Uğur, Eşref Hatipoğlu ve Ahmet Boncuk'un "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ünal Alkan, İsmet Kandemir, Mehmet Salih Kılıçaslan ve Ramazan Çetin'in ise "silahlı örgüt üyesi olmak" suçunu işledikleri sabit görülmeyerek bu suçlardan beraatlarına karar verildi.

Sanıklar Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ahmet Boncuk, Ünal Alkan, İsmet Kandemir, Mehmet Salih Kılınçaslan ve Ramazan Çetin hakkında, bazı cinayetlere ilişkin "tasarlayarak öldürmek" suçundan açılan kamu davasını, sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'ndaki 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşüren mahkeme, bu sanıklarla birlikte Eşref Hatipoğlu ve Hasan Atilla Uğur hakkında, diğer bazı maktullere ilişkin "kasten öldürme" suçundan açılan kamu davasında ise dosya kapsamına göre atılı suçu işlediklerini sabit bulmayarak beraat kararı verdi.

- İddianame

İddianamede, Kızıltepe'de 1992-1996 yıllarında 22 kişinin öldürülmesine ilişkin, sanıklar dönemin Diyarbakır Jandarma Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve dönemin Kızıltepe Jandarma Komutan Vekili emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından, dönemin Jandarma Komando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, eski başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılıçaslan ile İsmet Kandemir'in ise "silahlı örgüte üye olmak" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Mardin'de 2014'te açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
  1. Eşref Hatipoğlu
  2. Hasan Atilla Uğur
  3. JİTEM
  4. Kızıltepe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü
    1. İzmir'in düşman işgalinden..
    2. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    3. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    4. Öğrenciler ders başı yaptı
    5. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    6. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    7. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    8. 3 ton aşure ikramı
    9. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    10. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    11. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    12. Özel çocuklardan özel yemekler
    13. Okul kantinleri denetlendi
    14. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    15. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    17. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    18. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    19. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    20. Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı
    21. Müdür Alper, alınan tedbirleri yerinde..
    22. Jandarmadan dronlu denetim
    23. Halk Sağlığı Haftası’nda “anne-çocuk”..
    24. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ 315 adet..
    25. Görüntülerin aslı ortaya çıktı!..
    26. Başkan Dağtekin’den eğitim ve öğretim..
    27. Hulusi Akar'ın acı günü
    28. Kızıltepe'de 22 kişinin öldürülmesine..
    29. Eğitim dönemi boyunca okul..
    30. Meram Dağ Bisikleti Maraton Türkiye..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!