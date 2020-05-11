Kızılören’de Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıyor

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Ramazan pidesi ücretsiz dağıtılıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle toplu iftar sofraları kurulamazken hayırseverler farklı uygulamalara yöneldi. Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol’un projesi ile sofraların baş tacı olan pide, ilçede ücretsiz olarak dağıtılıyor. Hayırsever vatandaşların katkıları ile düzenlenen pide uygulamasıyla, ilçede organize edilen üç fırında Ramazan pidesinin ücretsiz verildiği bildirildi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, “Ramazanın ilk gününden itibaren soframıza sıcak pide koyabildik. Bu salgın döneminde iftarımızı sıcak pideyle açtığımız için mutluyuz. Başkanımız Ali Erol ve hayırseverlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.