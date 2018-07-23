Kızılırmak'a yüzmeye giren genç kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Raşit Tekin (22) ve arkadaşları, Karaboğaz köyünde balık tutmak için sabaha karşı Kızılırmak'a girdi.

Ağları düzelttiği sırada akıntıya kapılan Tekin, kısa sürede gözden kayboldu.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kırşehir AFAD ekiplerinin alan taraması ve müdahale çalışmalarının ardından olay yerine Ankara'dan Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığına bağlı sualtı arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

Tekin'in bulunması için AFAD ve jandarma, su botlarıyla nehir bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.