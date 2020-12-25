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Aktüel Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Aktüel

Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Poşette yün ve sünger bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 12:33:59 -
Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı ekipleri harekete geçirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Kızılırmak'a atılan poşette bebek olabileceği ihbarı, polis, sağlık ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Eğriköprü Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta poşet görenler, içinde yeni doğmuş bebek olabileceğini düşünerek durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

AFAD ekiplerinin ırmaktan çıkardığı poşetten yün ve sünger çıktı.


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