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Aktüel

Kızılhaçtan Yemen'e Kovid-19'la mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:36:39 -
Kızılhaçtan Yemen'e Kovid-19'la mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı

ADEN (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'e yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın gönderildiğini açıkladı.

ICRC Yemen ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, salgından bu yana ilk kez tıbbi malzeme yüklü bir uçağın dün Yemen'e ulaştığı belirtildi.

Gelecek hafta Sana ve Aden'e daha fazla tıbbi malzeme ve ilacın gelmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, bu yardımların, çatışma yıllarında büyük ölçüde zarar görmüş sağlık tesislerine destek verilmesi adına önemli olduğu ifade edildi.

ICRC, nisan ayında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tıbbi yardım malzemelerinin Ürdün'den Yemen'e ulaşması için çalışmalara devam ettiğini açıklamıştı.

Yemen'de son verilere göre, Aden, Hadramevt ve Taiz'de 12 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Yemen nüfusunun yarısının Kovid-19'dan etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

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