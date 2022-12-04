Kızılelma uçmaya hazır! Zor tutuyoruz

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İnsansız hava araçlarında gösterdiği başarı ile dünyanın gıpta ettiği savunma şirketleri arasına adını yazdıran Baykar Savunma, her gün yeni bir müjdeli haber duyurmaya devam ediyor.

Türkiye’nin yüzakı Bayraktar TB2’den sonra gökyüzünün yeni hâkimi olmaya hazırlanan Bayraktar Kızılelma, gökyüzü ile buluşmak için gün sayıyor. Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma’nın ilk ‘Teker Kesme Testi’ başarıyla tamamlandı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabından "Kritik bir eşiği daha aştık! Kızılelma, havacılık tarihimiz için dönüm noktası olacak... Zor tutuyoruz. Az kaldı inşallah” sözleriyle paylaştı.

Uçmak için gün sayıyor

Dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Kızılelma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Kızılelma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarla taarruz gerçekleştirebilecek. Baykar, Kızılelma’yı müjdelenen tarihten daha önce uçurmanın hesabını yapıyor.

Testleri bir bir geçiyor

Geçtiğimiz haftalarda KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sisteminin ilk taksi testi Çorlu Havaalanı’nda başarıyla gerçekleştirilmişti. Eylül ayında ise Bayraktar KIZILELMA’nın birinci prototipi ile yapılan ilk Motor Entegrasyon Testi başarıyla tamamlanmıştı.